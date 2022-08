Bất ngờ thấy 200 triệu 'rơi' vào tài khoản, vội báo công an tìm người để trả

Số tiền 200 triệu đồng được trao trả cho ông Nguyễn Văn Cảnh (bìa phải) trước sự chứng kiến của Công an xã Lưu Vĩnh Sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Sáng 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) vừa trao trả số tiền 200 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1963, trú tại Khối phố 3, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) do chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, vào ngày 22/8/20222 anh Nguyễn Trọng Lưu (SN 1984, trú tại thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an xã này trình báo về việc bất ngờ nhận được số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) từ một tài khoản lạ, không quen biết.