Bất ngờ số tiền đền bù của 3 gia đình có con ném dép ở chung cư khiến 2 thang máy hỏng nặng

Liên quan đến vụ việc bé trai 7 tuổi ném dép trúng vào vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động dẫn đến hỏng 2 tháng máy chung cư xảy ra tại tòa CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), hơn 10 ngày sau khi xảy ra sự cố, đến thời điểm hiện tại, thang máy vẫn chưa được sửa xong.

Trao đổi trên báo Dân Việt ngày 8/10, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị (BQT) chung cư CT12B cho biết, việc sửa chữa lâu hơn là do có một số linh kiện phải đặt từ nước ngoài vận chuyển về. Dự kiến, việc sửa chữa sẽ hoàn thiện vào cuối tuần này.