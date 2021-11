Bất ngờ ngoại hình tuổi 69 của ‘đệ nhất mỹ nam’ Tôn Long

Tôn Long sinh năm 1952, là tài tử thế hệ thứ hai của màn ảnh Hong Kong. Ông đóng phim từ năm 1976, sở hữu gia tài gần 20 bộ phim điện ảnh và 8 bộ phim truyền hình. Trong đó, vai diễn vua Phổ Nghi trong bộ phim Hoàng đế cuối cùng đưa tên tuổi ông nổi tiếng khắp Châu Á. Trong sự nghiệp, ông từng được đề cử giải Quả cầu vàng và từng chiến thắng tại giải Kim mã lần thứ 26. Năm 2007, nam diễn viên chính thức giải nghệ sau khi đóng xong phim Cuộc chiến khốc liệt.

Vẻ điển trai thời trẻ của Tôn Long

Thúy Ngọc