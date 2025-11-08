Bất ngờ ngân hàng thuộc top cho vay bất động sản, vượt mặt nhiều ‘ông lớn'

Thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2025 của 29 ngân hàng thương mại cho thấy, chỉ 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ cho vay theo ngành nghề.

Trong số 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ theo từng lĩnh vực, 12 ngân hàng ghi nhận tỷ trọng cho vay bất động sản tăng so với ngày 31/12/2024, chỉ 2 ngân hàng giảm.

Đó là VPBank, với tỷ trọng cho vay bất động sản tính đến 30/6 là 24,81% tổng dư nợ, giảm 2,11% so với tỷ trọng cho vay vào cuối năm 2024; LPBank với tỷ trọng cho vay bất động sản chỉ chiếm 2,77% tổng dư nợ, giảm 0,29% so với tỷ trọng cuối năm 2024.

LPBank cũng là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản thấp nhất trong số 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ theo từng lĩnh vực.