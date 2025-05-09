Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ đại gia

VB (Tổng hợp)| 05/09/2025 20:27

Khoảnh khắc tay trong tay của Đan Trường và vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên khiến fan bất ngờ. Trông họ 'như chưa từng chia tay'.

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt tươi trẻ bên chồng cũ. Cả hai ngồi bên nhau tại một quán cà phê với những khoảnh khắc thân mật, tình tứ. Đan Trường và Thủy Tiên còn tay trong tay sánh bước bên nhau. 

Dưới bài viết, người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ của doanh nhân Thủy Tiên. Nhiều người để lại bình luận, cho rằng họ như chưa hề chia tay. Fan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ văn minh, đầy trân trọng mà cả 2 dành cho nhau sau ly hôn.

Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ - Ảnh 2.
Ca sĩ Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên khoác tay nhau chụp ảnh kỷ niệm một năm khai trương chuỗi cửa hàng cà phê tại Mỹ.

Đan Trường cùng vợ cũ và con trai ton sur ton trong bộ ảnh mới. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi ăn đi chơi cùng nhau, xem nhau là bạn tri kỷ.

Doanh nhân Thủy Tiên từng tâm sự, tuy đã ly hôn nhưng hiện cả hai làm chung nhiều điều với nhau. "Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Từ có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ", vợ cũ Đan Trường cho biết.

Đan Trường kể, thỉnh thoảng Thủy Tiên hoặc anh vẫn thường đến ở tạm nhà của nhau. Cụ thể, khi vợ cũ của anh đưa con trai về Việt Nam có khi sẽ qua ở tạm nhà của anh. Ngược lại, khi Đan Trường qua Mỹ có khi ở khách sạn, có lúc ở tạm nhà vợ cũ. "Chúng tôi vẫn chăm sóc, lo cho nhau bình thường, chỉ không còn là vợ chồng nữa", nam ca sĩ chia sẻ.

Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ - Ảnh 4.
Hình ảnh Đan Trường cùng con trai và vợ cũ đi chơi cách đây không lâu.

Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013 và có một con trai chung là bé Mathis Thiên Từ. Vào tháng 7/2021, Đan Trường và Thủy Tiên thông báo ly hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ, tiếc nuối.

Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ đại gia
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO