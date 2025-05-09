Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ đại gia

Doanh nhân Thủy Tiên từng tâm sự, tuy đã ly hôn nhưng hiện cả hai làm chung nhiều điều với nhau. "Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Từ có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ", vợ cũ Đan Trường cho biết.

Đan Trường kể, thỉnh thoảng Thủy Tiên hoặc anh vẫn thường đến ở tạm nhà của nhau. Cụ thể, khi vợ cũ của anh đưa con trai về Việt Nam có khi sẽ qua ở tạm nhà của anh. Ngược lại, khi Đan Trường qua Mỹ có khi ở khách sạn, có lúc ở tạm nhà vợ cũ. "Chúng tôi vẫn chăm sóc, lo cho nhau bình thường, chỉ không còn là vợ chồng nữa", nam ca sĩ chia sẻ.