Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ đại gia

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt tươi trẻ bên chồng cũ. Cả hai ngồi bên nhau tại một quán cà phê với những khoảnh khắc thân mật, tình tứ. Đan Trường và Thủy Tiên còn tay trong tay sánh bước bên nhau.
Dưới bài viết, người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ của doanh nhân Thủy Tiên. Nhiều người để lại bình luận, cho rằng họ như chưa hề chia tay. Fan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ văn minh, đầy trân trọng mà cả 2 dành cho nhau sau ly hôn.
Đan Trường cùng vợ cũ và con trai ton sur ton trong bộ ảnh mới. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi ăn đi chơi cùng nhau, xem nhau là bạn tri kỷ.
Doanh nhân Thủy Tiên từng tâm sự, tuy đã ly hôn nhưng hiện cả hai làm chung nhiều điều với nhau. "Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Từ có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ", vợ cũ Đan Trường cho biết.
Đan Trường kể, thỉnh thoảng Thủy Tiên hoặc anh vẫn thường đến ở tạm nhà của nhau. Cụ thể, khi vợ cũ của anh đưa con trai về Việt Nam có khi sẽ qua ở tạm nhà của anh. Ngược lại, khi Đan Trường qua Mỹ có khi ở khách sạn, có lúc ở tạm nhà vợ cũ. "Chúng tôi vẫn chăm sóc, lo cho nhau bình thường, chỉ không còn là vợ chồng nữa", nam ca sĩ chia sẻ.
Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013 và có một con trai chung là bé Mathis Thiên Từ. Vào tháng 7/2021, Đan Trường và Thủy Tiên thông báo ly hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ, tiếc nuối.