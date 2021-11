Bất ngờ lượng khách mua vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông những ngày qua

Your browser does not support the audio element.

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội - vừa trao đổi với PV Dân trí thông tin trên vào hôm nay (28/11).

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy hàng ngày từ 5h30-22h, tần suất 10 phút/chuyến dừng tại ga. Trong 7 ngày đầu tiên vận hành thu phí, đã có 1.421 chuyến tàu khai thác an toàn an toàn, mỗi ngày có 203 chuyến tàu phục vụ khách.

"Tổng lượt hành khách vận chuyển trong một tuần đầu thu phí là 113.024 người, đạt bình quân 16.146 hành khách/ngày" - ông Trường nói và cho biết tỷ lệ hành khách đi tàu miễn phí là 4%, khách mua vé tháng chiếm tỷ lệ 20,3%, khách đi tàu bằng vé lượt chiếm 75,7%.