Bất ngờ lớn cho dòng iPhone kỷ niệm 20 năm

Theo nguồn tin từ ET News (Hàn Quốc), ông Heo Moo-yeol, nhà nghiên cứu trưởng của công ty phân tích thị trường Omdia, đã tiết lộ thông tin "Apple sẽ ra mắt iPhone 20 ngay trong nửa đầu năm 2027", trong một hội nghị tổ chức tại Seoul.

Một concept iPhone 20 - mẫu điện thoại kỷ niệm 20 năm ra đời iPhone. Ảnh: AppleTrack

Nếu đúng, thời điểm phát hành này sẽ trùng khớp hơn với dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên chính thức lên kệ vào năm 2007.

Một chi tiết thú vị khác được ông Heo Moo-yeol chia sẻ là Apple sẽ bỏ qua hoàn toàn tên gọi “iPhone 19” để chuyển thẳng sang iPhone 20.

