Bất ngờ lời khai của chủ mưu giết người, đổ bê tông ở Bình Dương

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về cái chết của Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM) và ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An), bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai, ông Linh chết là do nhảy lầu, là “sự cố ngoài ý muốn”, không phải lỗi của bị cáo.

Bị cáo Phạm Thị Hồng Hoa

Về lý do giết anh Thành, Hà khai do bị anh này có hành vi tấn công tình dục bằng các hành động gián tiếp; ngoài ra anh Thành còn để ý các tài sản của mẹ bị cáo, muốn lấy các tài sản này. Do vậy, Hà nói giết anh Thành là để tự vệ.

Bất ngờ tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên thay đổi lời khai, khẳng định mình không liên quan đến cái chết của anh Thành, do bị cáo bị bệnh, khi di chuyển ra khách sạn phải có người dìu. Thời điểm Hà giết Thành, bị cáo nằm dưới bếp nên không biết sự việc diễn ra như thế nào.