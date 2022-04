Bất ngờ kiểm tra khách sạn, phát hiện nhóm 'dân chơi' ma túy tàng trữ súng

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 26 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke & hottel King, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, khuya 1/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra cơ sở karaoke & hottel King do ông Nguyễn Văn Phong làm chủ và giao cho con Nguyễn Anh Tân trực tiếp quản lý.

Qua kiểm tra, tại khu kinh doanh khách sạn, cảnh sát phát hiện 14 người (7 nam, 7 nữ) ở 3 phòng mở nhạc công suất lớn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại khu kinh doanh karaoke, lực lượng chức năng phát hiện ở 5 phòng VIP có 29 người (15 nam, 14 nữ) đang mở nhạc công suất lớn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.