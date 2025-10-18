Bất ngờ kết quả xác minh du khách phản ánh 'hát karaoke 2 giờ hết 28 triệu đồng'

Ngày 18/10, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin du khách phản ánh “hát karaoke 2 tiếng hết 28 triệu đồng”.

Theo phản ánh của du khách, tối 9/10, nhóm 7 người đến quán karaoke L.V. trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu để ca hát. Sau 2 giờ, quán tính hóa đơn 17,5 triệu đồng và tiền tiếp viên 10,5 triệu đồng, tổng cộng 28 triệu đồng. Du khách cho rằng quán ghi khống nhiều mặt hàng và tính giá quá cao.