Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói về vụ việc.

Ngày 18/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng 2 năm nhưng vẫn có 255 bệnh nhân được tán sỏi.

Theo báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tại cuộc họp do Sở Y tế chủ trì diễn ra vào đầu tháng 8/2025, hai trưởng khoa liên quan đến vụ việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm đã có những giải trình bất ngờ.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu cho biết, máy tán sỏi bị hỏng từ tháng 11/2023 nhưng vẫn thực hiện hàng trăm ca tán sỏi trong năm 2024.