Bất ngờ danh tính trai đẹp công khai cầu hôn Thùy Tiên

Cách đây hơn 1 tuần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021. Trong suốt đêm tranh tài, đại diện đến từ Việt Nam liên tục ghi điểm nhờ sự tự tin, thông minh và đặc biệt là khả năng ngoại ngữ nổi trội. Được biết, cô sẽ ở xứ sở chùa vàng 1 năm để thực hiện nhiệm vụ của một Hoa hậu.

Dù sự kiện đã qua đi được một thời gian nhưng những thông tin về người đẹp 23 tuổi vẫn nhận về sự quan tâm cực lớn.

Your browser does not support the video tag.

Ngoài được fans Việt rần rần ủng hộ, cô còn lấy lòng không ít người hâm mộ quốc tế, điển hình trong số đó là hot TikToker Rufino Aybar.

Sở hữu trang cá nhân 2,4 triệu theo dõi, mới đây anh chàng đã có màn cầu hôn dành cho nàng Hậu. Mở đầu, Rufino Aybar khẳng định luôn: "Clip chỉ mang tính chất cầu hôn".