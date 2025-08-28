Bất ngờ cuộc sống của chồng trẻ kém 36 tuổi sau nghi vấn rạn nứt hôn nhân 'cô dâu Cao Bằng'

Đầu tháng 7 vừa qua, trên trang cá nhân có gần 80 nghìn người theo dõi, anh Triệu Hoa Cương (đến từ Cao Bằng) có bài đăng gây chú ý.
Anh viết: "Đã không còn là gì nữa. Tình cảm không còn cũng ly thân lâu rồi. Giờ chỉ cần ký đơn ly hôn để ra đi tay trắng thôi cũng không đồng ý mà còn dọa này kia nữa. Thế mà lúc nào cũng đặt mình ở điểm cao đạo đức... Chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi cũng khó vậy sao?".
Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, bài đăng nhận về cả chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều ý kiến hỏi thăm, tò mò về tình cảm hiện tại của cặp đôi. Tuy nhiên, anh Hoa Cương không có bất cứ phản hồi nào.
Cho đến thời điểm hiện tại, anh Hoa Cương vẫn thường xuyên có bài đăng mới hoặc livestream trò chuyện cùng mọi người trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mỗi lần lên sóng đều không có sự xuất hiện của chị Thu Sao.
Về phía chị Thu Sao, chị cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống hàng ngày nhưng chồng trẻ không hề lộ diện. Điều này vô cùng lạ bởi ở thời điểm tình cảm còn mặn nồng, cặp đôi "dính như sam" từ công việc đến đời thường.
Trong một lần tâm sự gần đây, chị Sao cho hay đến thời điểm hiện tại khi tuổi tác cao chị không phải lo cơm ăn áo mặc, có khoản tiết kiệm nhất định để dưỡng già. Còn chuyện tình cảm, chị cũng không quá bận tâm như trước nữa.
Sau khi điểm lại những hành động "lạ" nói trên thì tin đồn họ rạn nứt hôn nhân càng có thêm cơ sở.
Nổi tiếng từ năm 2018 với chuyện tình lệch nhau 35 tuổi, thời gian sau đó chị Lê Thị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương liên tục hâm tên tuổi khi rủ nhau đi thẩm mỹ, thể hiện tình cảm thái quá, mang thai giả,... Chính hành động này của họ đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích gay gắt.
Tiếp đó, "cô dâu Cao Bằng" đứng ra bóc phốt chồng trẻ từng "đong đưa ong bướm" gái trẻ. Nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định bỏ qua bởi ông xã đã biết sai và sửa chữa.
Kể từ đó trở đi, cả 2 chọn cuộc sống yên bình, ít khi tạo chiêu trò sốc. Họ thường xuyên livestream, chia sẻ các bí quyết nấu ăn, tâm sự về cuộc sống thường ngày. Dù chênh lệch nhau nhiều tuổi nhưng chị Sao và chồng chẳng khác nào các cặp vợ chồng trẻ mới cưới khác.