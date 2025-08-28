Bất ngờ cuộc sống của chồng trẻ kém 36 tuổi sau nghi vấn rạn nứt hôn nhân 'cô dâu Cao Bằng'

Đầu tháng 7 vừa qua, trên trang cá nhân có gần 80 nghìn người theo dõi, anh Triệu Hoa Cương (đến từ Cao Bằng) có bài đăng gây chú ý.

Anh viết: "Đã không còn là gì nữa. Tình cảm không còn cũng ly thân lâu rồi. Giờ chỉ cần ký đơn ly hôn để ra đi tay trắng thôi cũng không đồng ý mà còn dọa này kia nữa. Thế mà lúc nào cũng đặt mình ở điểm cao đạo đức... Chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi cũng khó vậy sao?".

Anh Hoa Cương ẩn ý hôn nhân tan vỡ.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, bài đăng nhận về cả chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều ý kiến hỏi thăm, tò mò về tình cảm hiện tại của cặp đôi. Tuy nhiên, anh Hoa Cương không có bất cứ phản hồi nào.