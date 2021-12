Your browser does not support the audio element.

Công viên gần 1.000 tỷ đồng giữa Thủ đô nhếch nhác, bẩn thỉu.

Công viên hồ điều hòa Mai Dịch, phường Mai Dịch (Cầu Giấy) và phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công từ năm 2016 theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư khoảng 957 tỷ đồng, đến cuối năm 2018 công viên này cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng.