Bất ngờ bữa sáng ăn đậu phụ tốt cho gan

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ protein thực vật từ đậu nành giúp làm giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện chức năng gan ở những người có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong đó isoflavone - hợp chất có nhiều trong đậu phụ - có khả năng chống viêm và chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do.

Đậu nành là một nguồn choline tự nhiên – một vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo tại gan, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ và cải thiện hoạt động của enzyme gan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị người trưởng thành nên tăng cường tiêu thụ protein từ thực vật, như đậu phụ, để giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan so với protein từ thịt đỏ hoặc thực phẩm chế biến sẵn.