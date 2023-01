Bắt nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TP.HCM

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)