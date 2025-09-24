Bắt nghi phạm thứ 2 vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại

Đạt là người cầm lái xe máy chở theo Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang) cướp giật điện thoại của chị N.T.T.T. (46 tuổi, ngụ phường Long An), vào chiều 21/9.

Chiều 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), nghi phạm thứ 2 liên quan vụ cướp điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An.

Trúc bị bắt ngày 23/9 khi đang lẩn trốn trong một khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Đạt bị bắt giữ. Ảnh: MĐ.

Tại cơ quan điều tra Đạt khai, quen và "cặp" với Trúc là nhân viên một quán cà phê kích dục.

Ngày 21/9, Đạt chở Trúc vào một khách sạn “vui vẻ”. Sau đó, Đạt rủ cô gái đi cướp giật tài sản kiếm tiền tiêu xài và Trúc đồng ý.