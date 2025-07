Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở Bắc Ninh

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Bố Hạ bắt giữ Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Đặng Quang Dũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ. Dũng được xác định là nghi phạm sát hại nam tài xế xe ôm.