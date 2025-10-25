Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt trong chung cư tại Nhật Bản

Song Ngư| 25/10/2025 19:16

Cảnh sát Nhật đã bắt nghi phạm Dinh Thi Phuong, 32 tuổi, thực tập sinh người Việt, vì tình nghi đột nhập, cướp tài sản và sát hại một phụ nữ đồng hương tại căn hộ ở Hiroshima 10 ngày trước.

Theo thông báo ngày 25/10 của cảnh sát tỉnh Hiroshima, Dinh Thi Phuong - sống tại quận Saeki, thành phố Hiroshima - bị cáo buộc xông vào căn hộ của một người phụ nữ Việt, 32 tuổi, tại khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi, trong khoảng thời gian từ 9h đến 18h30 ngày 15/10.

nguoi-viet-tai-nhat-ava.jpg
Cảnh sát Nhật Bản khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Asahi

Dinh Thi Phuong được cho là đã dùng vật cứng tấn công nhiều lần vào vùng đầu và mặt của nạn nhân - Nguyen Thuy Nga, khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và sốc mất máu. Sau đó, Phuong lục soát căn phòng để tìm tài sản, theo tờ Yomiuri Shimbun.

Chồng của nạn nhân phát hiện vợ nằm bất động khi trở về nhà vào chiều cùng ngày và trình báo với cảnh sát. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một số tang vật nghi liên quan vụ án.﻿

Cảnh sát Nhật Bản chưa công bố lời khai của nghi phạm.

Nhật bắt nghi phạm sát hại phụ nữ Việt trong chung cư
Trụ sở Cảnh sát Tỉnh Hiroshima. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ khoảng 9 giờ sáng đến 6 giờ 35 phút chiều 15-10 (giờ địa phương).

Truyền thông Nhật Bản cho hay hồi tháng 5, nạn nhân Nguyen Thuy Nga cũng từng bị một phụ nữ lạ mặt tấn công gây thương tích. Cảnh sát đang điều tra khả năng hai vụ việc có liên quan.

Hiện cảnh sát tỉnh Hiroshima tiếp tục thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng gây rúng động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Cộng đồng người Việt
            Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt trong chung cư tại Nhật Bản
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO