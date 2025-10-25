Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt trong chung cư tại Nhật Bản

Theo thông báo ngày 25/10 của cảnh sát tỉnh Hiroshima, Dinh Thi Phuong - sống tại quận Saeki, thành phố Hiroshima - bị cáo buộc xông vào căn hộ của một người phụ nữ Việt, 32 tuổi, tại khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi, trong khoảng thời gian từ 9h đến 18h30 ngày 15/10.

Dinh Thi Phuong được cho là đã dùng vật cứng tấn công nhiều lần vào vùng đầu và mặt của nạn nhân - Nguyen Thuy Nga, khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và sốc mất máu. Sau đó, Phuong lục soát căn phòng để tìm tài sản, theo tờ Yomiuri Shimbun.

Chồng của nạn nhân phát hiện vợ nằm bất động khi trở về nhà vào chiều cùng ngày và trình báo với cảnh sát. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một số tang vật nghi liên quan vụ án.﻿