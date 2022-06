Bắt nghi phạm giết chủ biệt thự tại TP.HCM

Sáng 25/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm giết hại chủ biệt thự trên địa bàn. Nghi can bị bắt giữ là Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng).