Bắt nghi can dùng súng bắn vào đầu 3 người ở Đồng Nai

Trước đó, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014). Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả ba tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.