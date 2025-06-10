Bắt nghi can dùng súng bắn vào đầu 3 người ở Đồng Nai

06/10/2025 11:57

Sau 2 ngày gây án, nghi can dùng súng sát hại 3 người tại vựa thu mua nông sản ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ.

Sáng nay (6/10), nguồn tin của PV cho biết, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ nghi can sát hại 3 người tại vựa thu mua nông sản tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. 

Theo đó, danh tính nghi can được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ Đồng Nai). Tùng bị công an bắt giữ sau 2 ngày gây ra vụ án mạng chấn động dư luận. Cơ quan điều tra đang đấu tranh, lấy lời khai của nghi can Tùng để làm rõ vụ án. 

giet nguoi 2.jpg
Nghi can là Lê Sỹ Tùng. Ảnh: CA

Trước đó, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014). Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả ba tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nghi-can-dung-sung-ban-vao-dau-3-nguoi-o-dong-nai-2449581.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nghi-can-dung-sung-ban-vao-dau-3-nguoi-o-dong-nai-2449581.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Bắt nghi can dùng súng bắn vào đầu 3 người ở Đồng Nai
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO