Bắt nghi can chém cháu bé 8 tuổi tử vong

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, trước đó lúc 17 giờ chiều 25-10, chị gái của cháu H.T.Đ. (SN 2013, học lớp 3, Trường Tiểu học Sơn Ninh) vừa đi học về thì phát hiện em trai đã tử vong trước sân nhà. Trên thân thể cháu Đ. có nhiều vết thương nghi do bị .

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H. vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là một vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã đưa đối tượng vào diện tình nghi. Ngay sau đó, đối tượng được triệu tập để lấy lời khai.