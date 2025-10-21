Bật ngay cài đặt bảo mật này trên iPhone nếu không muốn bị đánh cắp dữ liệu

Khi sạc pin có thể trở thành cái bẫy

Ai cũng từng rơi vào tình huống này: bạn đang ở ngoài đường, pin iPhone gần cạn kiệt. Bạn không thể chờ về nhà, cần sạc ngay lập tức.

Hay khi đang ở sân bay, bạn tranh thủ sạc trước khi lên máy bay. Ở nhiều nơi công cộng như trung tâm thương mại, sân bay hay công viên giải trí, các trạm sạc miễn phí bằng cổng USB-C thường rất tiện lợi.

Sạc iPhone nơi công cộng đi kèm với rủi ro bị đánh cắp dữ liệu. Ảnh: Macrumors

Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi đó là một mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng được gọi là “juice jacking” - hay “đánh cắp dữ liệu qua sạc pin”.

Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), juice jacking là hành vi tin tặc cài mã độc vào các trạm sạc USB công cộng để truy cập trái phép vào thiết bị của người dùng trong quá trình sạc.

Khi bạn cắm iPhone vào, kẻ tấn công có thể âm thầm lấy dữ liệu cá nhân, mật khẩu, hoặc thậm chí cài phần mềm gián điệp mà bạn không hề hay biết.

Dĩ nhiên, chẳng ai muốn trở thành nạn nhân của chiêu thức này. Và tin vui là, Apple đã bổ sung một tính năng bảo vệ cực kỳ hữu ích trong iOS 26 và iPadOS 26, giúp bạn tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu khi sạc ở nơi công cộng.

