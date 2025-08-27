Bắt Miss Auditon Ngọc Anh

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở kinh doanh “Lava”, địa chỉ 74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Trước đó, lúc 21 giờ 50 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Lava. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.