Bật mí về siêu mẫu 'đẻ trứng vàng' Tyra Banks của thời trang Mỹ

Theo tạp chí Elle, Tyra Banks được đánh giá là một trong những người mẫu ưu tú với mức lương hàng năm khoảng 12 triệu USD từ những năm 1990. Nữ người mẫu cũng thành công với vai trò là người mẫu đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, kể từ sau khi đóng video cho Michael Jackson. Cô trở nên được biết đến nhiều hơn sau các bộ phim The Fresh Prince of Bel-Air, Higher Learning, Coyote Ugly.

Tyra Banks tổ chức và cũng là người dẫn chương trình America's Got Talent trong hai mùa. Sau đó là The Tyra Banks Show từ năm 2005 đến năm 2010 cũng giúp cô bỏ túi 18 triệu USD/năm. Theo ước tính của Forbes, thành công từ các chương trình truyền hình thực tế đã mang về cho Tyra 30 triệu USD mỗi năm. Giờ đây, khi tiếp quản vị trí host của Dancing With The Stars từ tay Tom Bergeron, Tyra Banks chắc chắn sẽ kiếm được hàng triệu USD nữa. Theo ước tính của Celebrity Net Worth, tài sản hiện tại của Tyra Banks vào khoảng 90 triệu USD.

Mạnh mẽ, độc lập trong công việc, Tyra Banks cũng rất khôn khéo và khá kín tiếng khi chia sẻ chuyện đời tư. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô chỉ công khai hẹn hò với hai người là đại gia ngân hàng John Utendahl và nhiếp ảnh gia Erik Asla. Trong đó, Tyra và bạn trai Erik Asla đã có với nhau 1 con trai bằng phương pháp mang thai hộ, nhưng cặp đôi cũng đã chia tay sau 5 năm bên nhau. Hiện tại Tyra Banks vẫn đang làm mẹ đơn thân.

Tyra Banks và con.

Tyra Banks cuốn hút trên sàn diễn

Đỗ Quyên