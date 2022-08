Bật mí về 2 nữ diễn viên là công an thật ngoài đời

Thời điểm hiện tại, Minh Hương tạm gác lại đam mê diễn để tập trung cho công việc làm MC truyền hình. Cô hiện là MC, BTV của kênh truyền hình ANTV. Cô hiện có cấp bậc thượng úy trong ngành công an.

Minh Hương từng chia sẻ, là một chiến sĩ công an làm truyền hình - xuất hiện trong rất nhiều bộ quân phục của lực lượng cơ động, an ninh, giao thông, cảnh sát để truyền tải thông tin của từng đặc thù công việc trong từng đơn vị... ngoài niềm vui, hạnh phúc và hãnh diện, đó còn cảm thấy đó là trọng trách lớn khi mang đến công chúng thông tin hay, hấp dẫn và một phong cách chuyên nghiệp nhất đặc thù của từng đơn vị. Được đeo công an hiệu cấp thượng úy như hiện nay là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của nữ diễn viên, MC.

Ở tuổi 37, Minh Hương được nhiều người hâm mộ nhận xét trông trẻ trung, xinh đẹp. Cô có cuộc sống sang chảnh không kém các người đẹp khác và sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền như túi xách, đồng hồ, mắt kính... Minh Hương có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con.