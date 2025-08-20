Bắt 'má Hạnh' cùng con trai trong đường dây cho vay lãi nặng, núp bóng quán sinh tố

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em (tức “má Hạnh”, 54 tuổi) cùng con trai điều hành, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đường dây cho vay nặng lãi do “má Hạnh” và con trai, là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu. Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh.