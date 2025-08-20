Bắt 'má Hạnh' cùng con trai trong đường dây cho vay lãi nặng, núp bóng quán sinh tố

Đàm Đệ | 20/08/2025 20:57

Má Hạnh’ từng có nhiều tiền án, tiền sự về môi giới mại dâm, cố ý gây thương tích…nay cầm đầu ổ nhóm cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em (tức “má Hạnh”, 54 tuổi) cùng con trai điều hành, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đường dây cho vay nặng lãi do “má Hạnh” và con trai, là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu. Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh.

cho vay nang lai 2.png
Công an lấy lời khai "má Hạnh", tức Lâm Thị Thu Em. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/8/2025, Công an đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2024 đến nay, nhóm này cho vay với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, theo phương thức “tiền góp, tiền đứng”, lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để tổ chức thu tiền của người vay. 

cho vay nang lai 3.png
Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Đang (con trai "má Hạnh"). Ảnh: Công an cung cấp

Hoạt động của băng nhóm “má Hạnh” gây mất an ninh trật tự địa phương. Công an xác định, số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai đã lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia vào việc cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-ma-hanh-va-con-trai-cho-vay-lai-nang-nup-bong-quan-sinh-to-2434211.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/bat-ma-hanh-va-con-trai-cho-vay-lai-nang-nup-bong-quan-sinh-to-2434211.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Bắt 'má Hạnh' cùng con trai trong đường dây cho vay lãi nặng, núp bóng quán sinh tố
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO