Bất lực nhìn giá nhà tăng cao, nhiều người đành 'cắn răng' tìm tới chung cư mini

Tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân cũ), nơi từng diễn ra vụ cháy chung cư mini thương tâm vào năm 2023, những vết tích của vụ cháy vẫn còn hằn lại trên cửa sổ các căn hộ. Trong suốt 2 năm qua, tòa nhà luôn trong cảnh u buồn và lạnh lẽo.

Tòa chung cư mini bị cháy nằm sâu trong một con ngõ nhỏ.



Vụ cháy đã khiến 56 cư dân ra đi mãi mãi.

Thế nhưng, cách đó khoảng vài bước chân, những tòa chung cư mini xung quanh vẫn nườm nượp người ra, kẻ vào. Họ vẫn thuê và mua như thường, tỷ lệ lấp đầy luôn ở mức cao.

Trong thực tế, chủ những tòa chung cư mini đã nỗ lực để lắp đặt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, do nhiều tòa vốn đã xây sai tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ đầu nên các rủi ro vẫn luôn hiện hữu.

Nằm sâu trong một con ngõ thuộc phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, một tòa chung cư mini cũ vẫn đang chào đón thêm những cư dân mới. Mặc dù các căn hộ tại đây đều có cửa sổ nhưng khoảng cách từ cửa sổ tới bờ tường của nhà đối diện chỉ cách nhau chưa tới 1 m.