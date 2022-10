Bất lực khi con gái lần lượt ly hôn

Bà Ngọc giận cô út. Bà rằng, biết là chuyện riêng tư của con thì tự con quyết định, nhưng ít ra cũng tâm sự với mẹ cha, báo với mẹ cha một lời, đó mới là đứa con có dạy dỗ, có lễ phép, bởi biết đâu trong lúc chia sẻ, cha mẹ có những góp ý quý báu để cứu vãn cuộc hôn nhân của con.

Một người ít nói như ông Ngọc cũng than thở với tôi: “5 đứa con, 1 hoặc 2 đứa ly hôn may ra còn được an ủi, tôi đâu ăn ở thất đức mà các con tôi thất bại hàng loạt như thế. Các con tôi hoàn toàn khác vợ tôi, bà ấy bao dung, độ lượng, nhân từ với chồng bao nhiêu, thì các con cao ngạo, ích kỷ, bất chấp bấy nhiêu”. Vừa ngại dư luận, vừa thương con, ông nói đầy xót xa.

Ông Ngọc không hoàn toàn đổ lỗi cho các chàng rể. Những lý do của con gái, con rể ông đưa ra, đứa nào cũng có lý, chỉ tại cái tôi của họ quá lớn, khiến đám cháu ngoại của ông thiệt thòi.

Thời các con chưa lấy chồng, ông bà hay đề cập vấn đề hạnh phúc gia đình, ông bà dạy các con công, dung, ngôn, hạnh; rằng giữ gìn hạnh phúc mới khó, chứ ly hôn thì hay ho gì!