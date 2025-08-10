Bất lợi của Yến Nhi tại Miss Grand sau phát ngôn gây tranh cãi

Những ngày qua, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Grand International 2025 trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vướng ồn ào về phát ngôn thiếu chuẩn mực. Điều này khiến khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, fan sắc đẹp ít nhiều mất thiện cảm, "quay lưng" kéo theo lượng bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote (thí sinh được yêu thích nhất) ở mức 0%.

Theo cập nhật từ hệ thống bình chọn chính thức của Miss Grand International, sau hơn một ngày mở cổng, Top 10 đã lộ diện. Số lượt bình chọn cao nhất hiện tại là 37% thuộc về đại diện đến từ Tanzania; tiếp theo là đại diện Colombia với 36%; Thụy Điển 8%... và người đẹp nước chủ nhà - Thái Lan vẫn lọt Top 10 với 1%.