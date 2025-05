Bắt loạt nghi can lập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) - nghi can cầm đầu cùng nhiều đồng phạm trong đường dây lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain, với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 19/5, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02 Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của nhóm nghi giữ vai trò cầm đầu.

Các nghi can cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ngụ phường Ngọc Thuy, quận Long Biên, Hà Nội; Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM; Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và triệu tập nhiều người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, khoảng tháng 2/2023, hắn liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.