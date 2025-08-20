Bắt khẩn cấp thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM

Khi đến trước số 247 Trường Chinh, xe anh T. xảy ra va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên điều khiển, khiến người này ngã xuống đường. Anh T. lập tức xuống xe đỡ người này dậy và đưa vào lề đường.

Trong lúc anh T. đứng trước đầu xe gọi điện cho công ty bảo hiểm, nam thanh niên kia bất ngờ đi tới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt tài xế. Cú đánh mạnh khiến anh T. bị chảy máu mũi và gãy sống mũi. Sau khi gây án, người này lên xe bỏ đi, mặc cho tài xế phải tự đi khám và điều trị tại bệnh viện.