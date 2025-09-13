Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Đức Hoàng| 13/09/2025 08:41

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Giang – tài xế taxi bị tố ép bà Bùi Thị Ly trả 2,5 triệu đồng cho một cuốc xe dài 70km.

Tối 12/9, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

547652933_1108664871394065_1545224434806889557_n.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CACC

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với mức chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

w 19d3ef5d e89f 44fa b897 72d1d1f21ada 1 1382.png
Chiếc xe chở bà Bùi Thị Ly. Ảnh: N.Hòa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ khẩn cấp Giang để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-tai-xe-chat-chem-nguoi-phu-nu-2-5-trieu-dong-cuoc-xe-2442041.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-tai-xe-chat-chem-nguoi-phu-nu-2-5-trieu-dong-cuoc-xe-2442041.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO