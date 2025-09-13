Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ khẩn cấp Giang để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định.