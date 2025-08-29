Bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 29/8, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á) về hành vi vi phạm cá﻿ c quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các lệnh trên cũng được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan (áo cam). (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.