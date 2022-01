Bắt khẩn cấp ông bố ở Thái Bình cứa cổ 2 con nhỏ rồi dọa tự sát

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền trên MXH

Chia sẻ trên Vietnamnet, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ vẫn khẳng định là không có sự việc như mạng xã hội nêu.

Công an tỉnh sau đó đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ giữ người trong trường khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh để điều tra theo quy định của pháp luật.