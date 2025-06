Bắt khẩn cấp người đạp ngã nữ tài xế xe ôm trên đường ở Bình Dương

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh của nhà dân tại khu vực ghi lại, cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Nạn nhân trong sự việc được xác định là chị L.T.C.L., làm nghề tài xế xe ôm công nghệ. Chị L. sau đó đã đến Công an phường Phú Lợi trình báo.

Theo chị L., trước đó trong lúc chạy trên đường Lê Hồng Phong, Long ngồi ghế phụ trên xe ô tô kéo kính xuống, ném cây tăm ra ngoài trúng người chị. Lúc này chị L. có nhắc nhở người đàn ông giữ lịch sự thì người này bực tức nhưng vẫn di chuyển.

Tuy nhiên, khi đến đoạn gần trụ sở Công an phường Phú Lợi thì chiếc xe dừng lại giữa đường và xảy ra sự việc nói trên.