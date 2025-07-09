Bắt khẩn cấp kẻ gây hấn, đánh người trên đường ở TPHCM

Hôm nay (7/9), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà, TPHCM) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu xác định, Sơn chính là kẻ gây hấn đánh người trên đường ở phường Tân Định và cố tình tông xe máy vào ô tô người đi đường ở phường Phú Nhuận vào chiều 4/9 mà clip trên mạng xã hội phản ánh, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.