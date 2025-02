Bắt khẩn cấp kẻ đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ khi bị nhắc không thả rông chó

Thấy bạn gái cãi vã với bảo vệ, Huy tiến đến, xô đẩy ông C. Trong lúc giằng co, ông C. chạy đến khu vực bồn cây gần đó, lấy một thanh sắt để hù dọa. Tuy nhiên, Huy giật lấy thanh sắt và đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất, bị thương.

Khi sự việc diễn, nhiều người đã ghi lại hình ảnh xô xát và đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.