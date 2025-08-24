Bắt khẩn cấp giang hồ Tuấn 'trọc' ở Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trưa 22/8, Tuấn "trọc" bị bắt khi đang bỏ trốn.

Tuấn "trọc" cầm đầu nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: CACC)

Đây là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Tuấn "trọc" thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.