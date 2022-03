Bắt khẩn cấp gã chú họ bị tố xâm hại cháu gái 10 tuổi ở Thái Bình

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, UBND xã Vũ Chính chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an TP Thái Bình, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố điều tra, xử lý vụ việc.

Vụ việc đang được Công an TP Thái Bình xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Huệ