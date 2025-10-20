Bắt khẩn cấp cha dượng vụ bé gái lớp 5 bị đánh đập dã man

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc.

Cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Chị Bình đã ly hôn và sau đó lập gia đình với anh Nguyễn Văn Nam, sinh được hai người con chung.

Thời điểm cháu L. bị đánh, chị Bình cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại bị bệnh nặng.

Hiện nay, bé L. đang được điều trị ở bệnh viện.