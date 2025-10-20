Bắt khẩn cấp cha dượng vụ bé gái lớp 5 bị đánh đập dã man

20/10/2025 10:19

Sáng 20/10, theo nguồn tin của VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Nguyên Văn Nam.jpg
Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu có nhiều vết thương. 

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc.

a aa Bạo hành.webp
Hình ảnh bé L. nghi bị cha dượng bạo hành. Ảnh: CTV

Cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Chị Bình đã ly hôn và sau đó lập gia đình với anh Nguyễn Văn Nam, sinh được hai người con chung.

Thời điểm cháu L. bị đánh, chị Bình cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại bị bệnh nặng.

Hiện nay, bé L. đang được điều trị ở bệnh viện.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tam-giu-khan-cap-cha-duong-vu-be-gai-lop-5-bi-danh-dap-da-man-2454377.html
