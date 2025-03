Bắt khẩn cấp 9 người liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995, ngụ quận 12), Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995, vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000, ngụ tỉnh Long An) cùng 5 người khác để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

9 nghi phạm bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: Lê Trai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn làm nghề kinh doanh, bán quần áo online trên TikTok. Đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản TikTok với mục đích kinh doanh, bán quần áo online, nhưng chưa có vốn nên anh ta đi làm thuê để kiếm tiền. Sau đó, Tuấn quen biết ngoài xã hội với vợ chồng Quyết.