Bắt khẩn cấp 4 người vụ ẩu đả tại quán ăn có nghệ sĩ và nhiều Youtuber tham gia

Những clip cho hay, nhiều người đến quán C.K.Q. ngồi ở nhiều bàn nhưng sau đó đến gần nói chuyện rồi lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả đông người. Lúc hỗn chiến đông người thì có một người đàn ông gục xuống, bị thương tích.

Tại thời điểm xảy ra, có bảo vệ và nhiều người trong quán can ngăn; những người liên quan kéo ra trước quán gây ồn ào. Những Youtuber có mặt đã phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt, mời một số người về làm việc.