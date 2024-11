Bắt kẻ vác dao truy sát CSGT vì bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Doãn Đức Lập, kẻ vác dao truy sát cảnh sát giao thông. Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Doãn Đức Lập (34 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Theo khai nhận, trước đó, ngày 17/11, Lập bị tổ công ác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) lập biên bản, xử phạt vi phạm nồng độ cồn nên bực tức, nảy sinh ý định trả thù. Đến tối 26/11, khi biết tổ công tác làm nhiệm vụ tại địa điểm trên tại địa bàn quận Thanh Khê, Lập lấy dao, chạy xe máy đến chém Đại úy Thái Duy Kiên và bị lực lượng làm nhiệm vụ nổ súng, khống chế. Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Doãn Đức Lập. Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, lúc 21h10 ngày 26/11, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) gồm Trung tá Lê Dũng (Tổ trưởng), Thiếu tá Trương Đức Nhơn, Đại úy Thái Duy Kiên và Thượng úy Nguyễn Quốc Cường (tổ viên) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km 931 + 300 Quốc lộ 1A (trước số nhà 555C đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì một người đàn ông chạy xe máy BKS 43X6-5595 mang theo dao đến, bất ngờ tấn công Đại úy Thái Duy Kiên. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng Đại úy Kiên vẫn kịp né tránh. Người đàn ông tiếp tục cầm dao truy sát nên Đại úy Thái Duy Kiên nổ súng bắn chỉ thiên, đồng thời giữ khoảng cách an toàn để chờ sự hỗ trợ của đồng đội. Thấy Đại úy Kiên nổ súng và lực lượng CSGT cùng người dân trấn áp, hỗ trợ, người đàn ông bỏ chạy, băng qua đường ray xe lửa đối diện để trốn. Tổ công tác tiếp tục nổ súng chỉ thiên, truy đuổi và khống chế, bắt giữ được người này, thu giữ hung khí bàn giao cho Công an quận Thanh Khê điều tra, xử lý. Tại Cơ quan công an, người đàn ông khai tên Doãn Đức Lập (34 tuổi, trú tổ 11, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Qua kiểm tra nồng độ cồn, Lập có chỉ số cồn là 0,951 miligam/ lít khí thở. Châu Thư