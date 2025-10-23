Bắt kẻ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Thiện Lương| 23/10/2025 15:00

Hiện công an đã khống chế, bắt được kẻ vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tấn công y, bác sĩ và làm nhiều người khác bị thương.

Gần trưa 23-10, một người đàn ông vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (đóng tại phường Trường Vinh, Nghệ An) thăm người thân rồi gây thương tích cho các y, bác sĩ.

tan-cong-bac-sy.jpg
Vụ việc khiến nhiều người tại bệnh viện lo sợ.

Được biết, người này đã dùng hung khí tấn công, làm nhiều người bị thương rất nặng, trong đó có hai nhân viên y tế.

Các y, bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu và đưa những nạn nhân bị thương nặng lên tuyến trên cấp cứu.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết có hai nhân viên y tế và hai người nhà bệnh nhân bị thương.

Người đàn ông đã bị khống chế, bắt giữ.
Người đàn ông đã bị khống chế, bắt giữ.

Theo ông Hải, kẻ này còn định ôm cháu bé sơ sinh ném xuống, may mắn được nhân viên y tế can thiệp kịp thời.

Công an đã có mặt, khống chế, bắt giữ khi kẻ này đang rượt đuổi một nhân viên y tế trong phòng làm việc. Tay phải người đàn ông này cũng có vết thương.

tan-cong-benh-vien.jpg
Những nạn nhân bị thương được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Đến trưa cùng ngày, an ninh trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được vãn hồi, công tác khám, chữa bệnh tiếp diễn...

Theo plo.vn
https://plo.vn/bat-ke-tan-cong-nhieu-nguoi-o-benh-vien-san-nhi-nghe-an-post877070.html
            
