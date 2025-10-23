Bắt kẻ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Gần trưa 23-10, một người đàn ông vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (đóng tại phường Trường Vinh, Nghệ An) thăm người thân rồi gây thương tích cho các y, bác sĩ.

Được biết, người này đã dùng hung khí tấn công, làm nhiều người bị thương rất nặng, trong đó có hai nhân viên y tế.

Các y, bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu và đưa những nạn nhân bị thương nặng lên tuyến trên cấp cứu.