Bắt kẻ phóng hoả khiến 3 người chết tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Huỳnh Minh Trung (43 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Minh Trung khai nhận do ghen tuông, nghi bà N.T.T (48 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An - trú phường Tăng Nhơn Phú A) có quan hệ với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết người. Trung mang theo 2 can xăng (khoảng 7 lít), từ nhà ở huyện Hớn Quản (Bình Phước) đến nhà trọ của bà T. rồi phóng hỏa.