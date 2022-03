Bắt kẻ giết người, trốn truy nã đang định bỏ trốn sang Lào

Ngày 4/3/2022, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thành về tội Giết người. Do Thành bỏ trốn nên ngày 5/3, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thành và tập trung lực lượng truy bắt.

Trên đường bỏ trốn, Lý Văn Thành liên tục thay đổi phương tiện di chuyển hòng qua mắt, đánh lạc hướng cơ quan công an.