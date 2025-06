Bắt kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Trước đó, ngày 16/11/2024, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt giữ 12 người, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, hồ sơ vụ án được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ Hình sự Khu vực 1) Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo mô hình tổ chức mới của lực lượng công an 3 cấp.