Bắt kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 182,5%/năm

Chiều 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990, cùng trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, nhóm cho vay nặng lãi này bắt đầu hoạt động từ năm 2017, trong đó Hiếu giữ vai trò cầm đầu, nắm quyền điều hành, còn Tuân là người trực tiếp thực hiện các hoạt động cho vay.