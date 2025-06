Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy

Ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Cao Xanh bắt giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại Đông Lãm 1, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) - kẻ bị truy nã - khi đang lẩn trốn tại TP Hạ Long.

Nguyễn Văn Bình bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở Hạ Long.